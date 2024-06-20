Sunless Skies: Sovereign Edition станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store представил игру, которая станет бесплатной в течение недели, начиная с 27 июня. Ею станет Sunless Skies: Sovereign Edition.
Sunless Skies: Sovereign Edition — это полная и окончательная версия Sunless Skies. Она включает в себя множество дополнений, сделанных с момента запуска, включая новых офицеров, врагов, паровозы, истории и питомцев, а также полностью переработанный регион, режим полного пара для длительных путешествий и отчаянных побегов и долгожданный гудок — плюс десятки улучшений качества жизни.
- А сегодня что:?
Овсянка, сэр!:XD