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Sunless Skies 30.08.2017
Ролевая, Инди, Вид сверху, Стимпанк
7 41 оценка

Sunless Skies: Sovereign Edition станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

monk70
Новости

Epic Games Store представил игру, которая станет бесплатной в течение недели, начиная с 27 июня. Ею станет Sunless Skies: Sovereign Edition.

Sunless Skies: Sovereign Edition — это полная и окончательная версия Sunless Skies. Она включает в себя множество дополнений, сделанных с момента запуска, включая новых офицеров, врагов, паровозы, истории и питомцев, а также полностью переработанный регион, режим полного пара для длительных путешествий и отчаянных побегов и долгожданный гудок — плюс десятки улучшений качества жизни.

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1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
bohdan2015

- А сегодня что:?

Овсянка, сэр!:XD

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