Sunless Skies: Sovereign Edition станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Новая ролевая игра от разработчиков Sunless Sea, являющаяся ее сиквелом. В роли капитана звездного локомотива вам предстоит бороздить космические просторы, заниматься торговлей, нанимать экипаж и сражаться с порождениями самых темных уголков вселенной.

На заре XX века викторианский Лондон обратил свой взор к звездам и вывел людей в космос. Британская империя вышла за пределы Земли и устремилась в глубины вселенной. Звезды оказались живыми. Это разумные сущности, которые управляют всем и выносят приговор.

Однако по неизвестной причине она стали пропадать, а в их брошенные владения направилась Британская империя, колонизирующая миры один за другим. Вы будете путешествовать между космическими портами и попадать в невероятные приключения.