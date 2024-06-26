Insomniac Games ответила на просьбу о ремастере Sunset Overdrive на PS4/PS5: "Мы заняты с Marvel's Wolverine"

Insomniac Games на протяжении большей части своего существования имела несколько хитов, особенно серия Marvel's Spider-Man, продажи которой на февраль 2024 года превысили 50 миллионов копий. Однако, несмотря на то, что компания вернулась к другим франшизам, таким как Ratchet and Clank, некоторые могут задаться вопросом, получит ли недооцененная Sunset Overdrive свой шанс снова блеснуть.
По крайней мере, не в обозримом будущем. Insomniac ответила пользователю, спросившему, почему она не делает порт или ремастер для PS4 или PS5: "Мы заняты Marvel's Wolverine!".
На данный момент студия занята на ближайшие несколько лет. В прошлом году в результате атаки вымогателей стало известно, что наряду с Marvel's Wolverine (запуск которой, по слухам, намечен на 2026 год), Insomniac также работает над Marvel's X-Men. Последняя якобы выйдет в 2030 году, а сиквел запланирован на 2033 год.
Также сообщается, что в этом году Marvel's Spider-Man 2 получит три бесплатных DLC. Помимо этого, компания работает над Marvel's Venom, который выйдет в 2025 году, а затем Marvel's Spider-Man 3 в 2028 году. Учитывая все это, надежды на что-либо, связанное с Sunset Overdrive, выглядят мрачными.
Недавно запускал на ПК, нормально она выглядит и отлично играется до сих пор
Ед минус они вырезали напрочь мультиплеер.
Зачем? // Роман Романов
Жаль, Sunset overdrive нереально крутая игра.
Игра старая возможно уже все исходники потеряны.
проще будет 2 часть делать- 1 и так хорошо выгледит.
Отдали бы на аутсорс для переиздания. Отмаза конечно смешная
А смысл на ПК выпустили 6 лет назад. Зачем ремастер делать снова тем более для приставок. Тем более сейчас бы пришлось бы делать ремастер и для ПК сразу.