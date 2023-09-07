Завязанный на физике платформер Super Adventure Hand! выйдет 21 сентября ©

Релиз основывающегося на законах физики платформера Super Adventure Hand! состоится на Switch и PC (Steam и Epic Games Store) уже 21 сентября, о чем в сегодняшнем пресс-релизе объявила студия-разработчик DevM Games. К слову, демоверсия уже доступна на всех платформах.

В Super Adventure Hand! вы играете за... руку и в одиночку преодолеваете опасные препятствия и сбиваете с ног толпы... злых ног. Вот так вот звучит официальное описание геймплея.

На более 50 уникальных уровнях ваша подконтрольная пятерня может лазить по стенам и трубам (используя силу трения!), хватать и швырять предметы (да здравствует закон всемирного тяготения!), взрывать бомбы и многое другие фокусы.

Также в игре присутствует кастомизация. Пускай вы и лишены лица, а также всех прочих частей тела, зато у вас есть, красивая рука, на которую можно нацепить классные часы, браслеты, напульсники, а ногти можно разукрасить любимым лаком.