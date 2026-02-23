Гольф с орбитальными лазерами: Super Battle Golf разошлась тиражом в 100 тысяч копий за два дня

Инди-игра Super Battle Golf, которая смешивает классический гольф с аркадным экшеном и элементами саботажа, уже успела удивить игроков и критиков. Разработчики из студии Brimstone объявили, что за первые 48 часов после релиза проект продан тиражом в 100 000 копий на платформе Steam.

В официальном посте для сообщества студия выразила благодарность фанатам: «ВАУ. ОК. СПАСИБО!!! Это просто невероятно, и я переполнен радостью. Отзывы держатся на уровне 97% «Чрезвычайно положительных», и мы читаем каждый отзыв, пост на форуме и сообщение, впитывая все ваши потрясающие отклики и предложения!»

Super Battle Golf предлагает нестандартный подход к гольфу: вместо медленного прохождения лунок игроки соревнуются в скорости, стараясь первыми загнать мяч в лунку, при этом активно мешая соперникам с помощью арсенала, включающего орбитальные лазеры, ракеты и другие безумные гаджеты. Такой хаотичный мультиплеерный формат сразу нашёл отклик у аудитории, ищущей динамичные и весёлые партийные игры.

Игра доступна на Steam, и, судя по стартовым продажам и отзывам, Super Battle Golf уже успела стать настоящим открытием среди любителей нестандартных инди-проектов.