Super Battle Golf продала 400 тысяч копий за первую неделю - разработчики ответили на вопросы

Super Battle Golf от студии Brimstone стартовала очень успешно. Всего за неделю после релиза на Steam игра преодолела отметку в 400 000 проданных копий.

26 февраля разработчики опубликовали на Steam большое обращение к игрокам. Они искренне поблагодарили сообщество и ответили на самые частые вопросы.

«Привет, френеми! Прошла всего неделя с запуска, а уже 400 000 из вас заглянули в нашу глупую маленькую игру про гольф! Примите соболезнования по поводу потерянных дружб, но поздравляем со всеми чип-инами. Это просто невероятно!»

Команда отметила, что такой результат сильно превысил их ожидания, и поблагодарила игроков за поддержку. Сейчас Brimstone активно работает над Content Update #1, который добавит новый биом и «многое другое».

Ответы на самые частые вопросы:

В обновлении появится механика ветра, которую можно будет отключить.

Будет больше косметики и достижений, которые открывают новые предметы.

Игра обязательно выйдет на консолях — работа уже идёт.

Добавят поддержку Steam Workshop, но на это потребуется время.

Также добавят декоративных бабочек — «они ничего не делают, но выглядят круто».

Разработчики также сообщили, что внимательно изучают все отзывы, баги и предложения по улучшению качества жизни.

В конце поста команда ещё раз искренне поблагодарила игроков: «Я действительно люблю эту игру — и играть в неё, и делать её. А играть и делать вместе с вами приносит мне безумное количество радости».