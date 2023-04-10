Super Bomberman R 2 выйдет 14 сентября на консолях и ПК ©

Super Bomberman R 2 имеет официальную дату выхода: 14 сентября 2023 года. Мы сможем поиграть в нее на PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Анонс был сделан непосредственно Konami, которая говорит о самом богатом по содержанию Bomberman за всю историю.

Также появился новый японский трейлер, все желающие могут посмотреть:

Но что же предложит Super Bomberman R 2? "Не только оффлайн-сражения, в которые можно играть с семьей и друзьями, но и онлайн-сражения, в которых можно объединиться с игроками со всего мира, а также режим одиночной игры". Итак, в дополнение к "привычным режимам "Стандарт", "Гран-при" и "Битва 64", появится новый режим "Замок", где игроки будут разделены на атакующих и защитников замка и попытаются завоевать сокровища.

Также добавлен режим "Редактор уровней", с помощью которого игроки смогут создавать свои собственные уровни для "Замка" и делиться ими в Интернете с игроками со всего мира".

Одним словом, Super Bomberman R 2, как и Super Bomberman R, обещает стать по-настоящему насыщенной игрой для тех, кто любит ее формулу. Нам остается только дождаться сентября, чтобы узнать, стоит ли ждать, чтобы вернуться к установке бомб, которыми можно взрывать все и вся.