Анонсирована ритм-игра Super Crazy Rhythm Castle для PC и консолей ©

Издатель Konami и разработчик Second Impact Games анонсировали ритм-боевик Super Crazy Rhythm Castle для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Предварительные заказы на физические издания и список желаний цифровых изданий уже доступны. Дата выхода игры пока объявлена.

В Super Crazy Rhythm Castle игроков ждет расстроенный король Фердинанд, готовый защитить свою корону и испортить вам день. Преодолейте его запутанные испытания и победите его в его собственной игре. К покорению доступно более 30 треков в кооперативной игры — в трехкнопочном или четырехкнопочном режиме, где каждый участник воспроизводит свою музыку.

Оценить всю эту вакханалию в действие поможет дебютный трейлер.