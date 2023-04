16-битный редактор подземелий Super Dungeon Maker выходит 3 мая на Switch и ПК ©

rokaplay в партнерстве с FIRECHICK объявили, что их грядущая 16-битная песочница для редактирования уровней сверху вниз Super Dungeon Maker появится на Nintendo Switch и в Steam 3 мая. Вдохновленная The Legend of Zelda: A Link to the Past и Super Mario Maker, Super Dungeon Maker позволяет игрокам попробовать свои силы в создании собственного любовного письма классике эпохи SNES.

Постройте свое собственное подземелье всего за несколько шагов. Простой в использовании конструктор подземелий позволяет игрокам создавать захватывающие этапы за считанные минуты, независимо от того, используют ли они мышь и клавиатуру или Joy-cons. Выберите, сколько уровней, предметов, врагов, ловушек, переключателей и скрытых объектов вы хотите, и создайте свои собственные подземелья в стиле пиксельной графики с различными темами и уровнями сложности.

Как только вы будете довольны своими подземельями, поделитесь ими со своими друзьями, семьей и сообществом с кросс-платформенным обменом уровнями! Дайте волю своему творчеству в качестве создателя подземелий и разместите столько врагов, этажей и секретных путей, сколько захотите. Усложните путешествие своим друзьям с бесчисленными ловушками и скрытыми шипами.

Находясь в раннем доступе Steam с февраля 2022 года, Super Dungeon Maker уже собрала более 3000 блестящих и разнообразных этапов от своего увлеченного и талантливого сообщества.