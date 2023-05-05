16-битный редактор подземелий Super Dungeon Maker вышел на ПК и Nintendo Switch ©

Издатель инди-игр из Дармштадта (Германия) rokaplay и разработчик инди-игр из Дюссельдорфа (Германия) FIRECHICK объявили, что их творческий 2D-пиксельный редактор подземелий Super Dungeon Maker стал доступен для ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Постройте свое собственное подземелье всего за несколько шагов. Простой в использовании конструктор подземелий позволяет игрокам создавать захватывающие этапы за считанные минуты, независимо от того, используют ли они мышь и клавиатуру или Joy-cons. Выберите, сколько уровней, предметов, врагов, ловушек, переключателей и скрытых объектов вы хотите, и создайте свои собственные подземелья в стиле пиксельной графики с различными темами и уровнями сложности. Затем дайте им вращение, когда вы беретесь за плоды своего творчества.

Как только вы будете довольны своими подземельями, поделитесь ими со своими друзьями, семьей и сообществом с кросс-платформенным обменом уровнями/ Дайте волю своему творчеству в качестве создателя подземелий и разместите столько врагов, этажей и секретных путей, сколько захотите. Усложните путешествие своим друзьям с бесчисленными ловушками и скрытыми шипами.

Находясь в раннем доступе Steam с февраля 2022 года, Super Dungeon Maker уже собрал более 3000 блестящих и разнообразных этапов от своего увлеченного и талантливого сообщества.