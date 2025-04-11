Градостроительный симулятор в фэнтезийном мире Super Fantasy Kingdom обзавелся новым трейлером

Что, если бы ваш уютный средневековый городок каждую ночь осаждали орды монстров? Именно такой вызов бросает игрокам Super Fantasy Kingdom — новый градостроительный рогалик от издателя Hooded Horse, сочетающий элементы стратегии и выживания, вдохновлённые Vampire Survivors.

Днём вы занимаетесь строительством, распределяя скромные ресурсы между укреплениями, оборонительными орудиями и производственными цепочками. А ночью — сражаетесь с гигантскими волнами врагов. Чтобы выжить, нужно не только правильно планировать, но и грамотно подбирать героев-защитников. Всего в игре более 100 рекрутов с уникальными способностями — от ледяной жрицы до легендарных рыцарей.

С виду игра напоминает Stardew Valley или Terraria, но за уютной пиксельной картинкой скрывается суровое испытание на прочность. Релиз Super Fantasy Kingdom ожидается в третьем квартале 2025 года.