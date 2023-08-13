Представлен новый геймплейный трейлер градостроительного симулятор в фэнтезийном мире Super Fantasy Kingdom ©

Hooded Horse сообщила, что еще одна новая игра пополнила ее захватывающий список стратегических и тактических игр. Super Fantasy Kingdom — это градостроительная игра в жанре roguelite от индивидуального разработчика Feryaz Beer. Несколько месяцев назад игра получила демоверсию, которая привлекла огромное внимание, в результате чего за последние три месяца игра попала в 85 000 списков желаний.

Выберите героя, соберите команду и защитите королевство от все более сложных полчищ монстров, медленно раскрывая тайны мира. Super Fantasy Kingdom фокусируется на исследованиях и построении вечеринок, а не на микроменеджменте. Ранние заезды будут короткими, так как защита быстро разрушается, но в истинном стиле roguelite каждая последующая сессия предлагает возможности для дальнейшего продвижения с большими ресурсами, улучшениями для героев и лучшими войсками.

Игроки собирают своих защитников из сотен вариантов; фантастические монстры, воины в доспехах — многие из них открываются со временем, когда игроки открывают для себя больше мира. Различные групповые сборки могут использовать уникальную синергию, чтобы сдерживать вторгшиеся полчища как можно дольше. Просто убедитесь, что все хорошо накормлены в конце дня.

Скромный набор основных ресурсов и производственных цепочек позволяет управлять строительством базы и связывает его с боем и исследованием, чтобы обеспечить более значимый выбор. Если поражение неизбежно, как лучше всего использовать эти ресурсы до прихода монстров? Огромный мир ждет, чтобы его исследовали, где игроки могут открывать уникальные предметы, квесты, испытания и многое другое, активируя постоянные улучшения для королевства и будущих сессий.

Super Fantasy Kingdom будет переведена с английского на немецкий, итальянский, испанский, русский, польский, бразильский португальский, французский, чешский, венгерский, японский, корейский, упрощенный китайский, традиционный китайский, турецкий и украинский.

Super Fantasy Kingdom выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2024 году.