Авторы ПК порта Зельды выпустили Ghostship для нативного запуска Super Mario 64

Команда энтузиастов Harbour Masters, ранее получившая известность благодаря созданию качественных портов The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Majora's Mask для персональных компьютеров, представила свой новый проект. Разработчики выпустили Ghostship, который представляет собой нативный порт культового трехмерного платформера Super Mario 64. Новая версия игры базируется на наработках проекта libultraship и призвана обеспечить наиболее комфортный способ запуска классики на современных системах без использования эмуляторов.

Ключевой особенностью релиза авторы называют удобство установки, так как пользователям больше не требуется самостоятельно компилировать исполняемый файл из исходного кода. Проект Ghostship изначально поддерживает работу с частотой кадров выше 60 FPS, имеет современный интерфейс настроек, встроенное меню отладки и функцию выбора уровней. Техническая часть порта позволяет использовать различные графические API, включая DirectX 11, OpenGL и Metal, а также поддерживает загрузку пользовательских текстур высокого разрешения.

В ближайших планах команды Harbour Masters значится добавление поддержки кастомных моделей персонажей и внедрение режима рандомайзера для повышения реиграбельности. Разработчики особо подчеркивают, что дистрибутив Ghostship не содержит никаких ассетов, защищенных авторским правом компании Nintendo. Для работы приложения игрокам необходимо самостоятельно предоставить легальный образ ROM американской или японской версии игры в формате .z64, на основе которого программа сгенерирует необходимые файлы. Проект распространяется с открытым исходным кодом и уже доступен для скачивания на Windows, macOS и Linux.