Super Mario 64 портировали на PS1, что стало впечатляющим достижением в области моддинга

Моддер разрабатывает версию Super Mario 64 для PS1, что стало удивительным достижением, бросающим вызов историческим ограничениям Nintendo и PlayStation. Проект, всё ещё находящийся в стадии разработки, представляет собой выдающееся техническое достижение, перенося классический трёхмерный платформер с Nintendo 64 на оборудование своего главного конкурента на тот момент.

Проект возглавляет разработчик под ником Malucard, который поделился своим прогрессом на GitHub. Текущая версия порта была представлена ​​в видео на YouTube-канале Video Game Esoterica, где можно увидеть, как игра работает на оборудовании PlayStation.

Поскольку работа над версией Super Mario 64 для PlayStation ещё не завершена, она имеет ряд технических ограничений по сравнению с оригиналом. Среди заметных проблем — совершенно чёрное небо, парящие деревья, а также многочисленные проблемы с производительностью и визуальные глюки. Один из самых любопытных багов — Марио просто умирает, коснувшись земли после того, как собрал звезду.

Эти ограничения понятны, учитывая, что PlayStation 1 уступает Nintendo 64 по техническим характеристикам в нескольких аспектах, связанных с 3D-играми. Тем не менее, сам факт запуска узнаваемой версии Super Mario 64 на конкурирующей консоли — впечатляющее техническое достижение.

Проект стал возможен благодаря декомпилированному исходному коду Super Mario 64, который циркулирует в интернете с 2020 года и уже позволил создать несколько заметных модификаций, включая популярную версию для ПК и моды, добавляющие трассировку лучей в почти 30-летнюю игру.