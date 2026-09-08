Цифровую модель мозга мухи заставили играть в Super Mario 64

Инженер Джессика Пакетт под ником barrelshifter представила необычный эксперимент, подключив цифровую модель мозга мухи к управлению культовым платформером Super Mario 64. Созданный проект под названием Fly64 Neural Observatory связал программную симуляцию реальной нервной системы насекомого с портом игры Super Mario 64 EX на базе OpenGL.

В основе симуляции используется физический движок MuJoCo версии 1.0 и оцифрованная структура нервных соединений плодовой мушки. Виртуальная модель включает 166700 нейронов с зафиксированным положением клеточных тел и динамическим расчетом электрических импульсов. Видеопоток из игры в реальном времени сжимается и транслируется в специальный буфер, имитирующий зрительное восприятие сетчатки насекомого, после чего программный декодер считывает активность нейронов и преобразует ее в команды управления.

Технические показатели симуляции продемонстрировали высокую скорость отклика для столь сложной системы. Задержка прохождения сигнала составила от 7.3 до 8.6 миллисекунды, что позволило модели работать с коэффициентом 1.0x относительно реального времени. За каждый цикл обновления виртуальный мозг производит от 50000 до 78000 спайков. Декодированный моторный отклик перенаправляется непосредственно в игру, отвечая за отклонение виртуального аналогового стика по осям X и Y, а также за нажатие кнопки прыжка A.

Несмотря на продвинутую биологическую архитектуру, само качество прохождения вызвало волну сарказма среди игроков. На опубликованной записи Марио не пытается выполнять задачи уровня или искать звезды. Вместо этого герой целеустремленно бежит по прямой траектории, упирается лицом в текстуру коричневой скалы и методично бьется о стену, чередуя толчки с хаотичными прыжками. Наблюдатели сразу подметили, что поведение персонажа в точности повторяет повадки обычной комнатной мухи, которая часами бьется в оконное стекло или настойчиво садится на коричневые поверхности.

В игровом сообществе развернулось активное обсуждение причин подобной дезориентации. Пользователи указали, что мозг насекомого не приспособлен к восприятию трехмерного пространства от третьего лица, из-за чего муха может преследовать фигурку бегущего на экране персонажа, не понимая связи между своими действиями и его движениями. Игроки предложили модифицировать проект, переключив камеру на вид из глаз с широким панорамным обзором до 270 градусов и фасеточным искажением, а также выдать персонажу летающую кепку для имитации полета.

Пользователи социальной сети X сопроводили публикацию множеством шуток, сравнив мастерство цифровой мухи с навыками авторов некоторых игровых изданий и скандальных стримеров. Сама Джессика Пакетт с юмором отнеслась к происходящему на экране безумию, сопроводив видео репликами mamma mia im being controlled by the fly и mamma mia im the fly.