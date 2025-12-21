Хидео Кодзима признался, что без Super Mario Bros. мог бы никогда не стать разработчиком игр

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал, что именно Super Mario Bros. сыграла решающую роль в его выборе профессии, несмотря на то что его собственные проекты — от Metal Gear Solid до Death Stranding — кажутся максимально далёкими от классического платформера Nintendo.

В интервью Wired Japan Кодзима вспомнил, что познакомился с Super Mario Bros. ещё во времена учёбы в колледже и был настолько увлечён игрой, что мог пропускать занятия, оставаясь дома за приставкой. По его словам, без этого опыта он, скорее всего, вообще не оказался бы в игровой индустрии.

Разработчик отметил, что первая Super Mario почти не имела сюжета — игроку просто предлагалось спасти принцессу, — но это не мешало игре ощущаться как настоящее приключение. Именно тогда у Кодзимы появилось ощущение, что видеоигры способны перерасти рамки развлечения и в будущем превзойти кино как форма искусства.

Кодзима подчеркнул, что его вдохновляли и великие режиссёры — от Стэнли Кубрика до Акиры Куросавы, — однако именно работа Сигэру Миямото дала ему ключевое осознание потенциала интерактивного медиа. По словам автора, это убеждение и стало отправной точкой его пути в разработке игр, который впоследствии привёл к созданию одних из самых известных и необычных проектов в индустрии.