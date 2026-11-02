В двух кадрах от абсолютного идеала: спидраннер в костюме Марио установил новый мировой рекорд в Super Mario Bros.

Спидраннер под ником Niftski установил новый рекорд скоростного прохождения легендарной Super Mario Bros. для консоли NES в категории Any%. Во время хэллоуинской трансляции, выступая в костюме Марио, игрок завершил платформер всего за 4 минуты 54,299 секунды.

Этот результат позволил человеку подобраться на беспрецедентное расстояние к теоретическому идеальному прохождению. Согласно последним подсчётам от машинного идеала, рассчитанного с помощью скриптов покадрового ввода, рекордсмена отделяют всего два кадра - около 33 миллисекунд.

Новое достижение превзошло предыдущий рекорд самого Niftski (4:54,332), установленный в августе 2026 года, ровно на две шестьдесят шестых доли секунды. В спидране практическим ориентиром безупречности считается результат инструментального прохождения (TAS) на уровне 4:54,265, выполненный по строгим правилам стандартного геймпада NES - без одновременного зажатия взаимоисключающих стрелок «влево» и «вправо».

Всего два кадра и 33 миллисекунды отделяют этот забег от абсолютного совершенства и повторения рекорда бота

— прокомментировал свое достижение Niftski после завершения попытки.

Подобная точность поражает с точки зрения внутренней механики игры. Super Mario Bros. работает при 60 кадрах в секунду, то есть один кадр длится примерно 16,7 миллисекунды, а переход между большинством уровней привязан к жестким циклам в 21 кадр. Это позволяет спидраннерам терять микросекунды на ранних этапах без ущерба для финального времени, если персонаж успевает запрыгнуть в нужный цикл.

Однако финальный замок мира 8-4 лишен подобного таймингового буфера. Там каждое нажатие кнопки и траектория прыжка напрямую влияют на таймер. Именно на этом этапе Niftski предстоит отвоевать оставшиеся доли секунды для полного повторения машинного рекорда.