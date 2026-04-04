В Super Mario Bros. нашли крупнейший баг за 40 лет - он позволяет менять код игры прямо во время прохождения

Сообщество спидраннеров обнаружило новый крупный баг в классической Super Mario Bros. для NES — спустя более 40 лет после выхода игры. Открытие позволяет выполнять так называемое Arbitrary Code Execution (ACE) — изменение кода игры прямо во время прохождения.

О находке рассказал один из самых известных спидраннеров игры Космик (Kosmic) в подробном видео на YouTube. По его словам, всё началось с необычного сбоя, который произошёл во время прохождения Super Mario Bros.: The Lost Levels на сервисе Nintendo Switch Online.

Игрок под ником LuigiSidekick опубликовал в соцсетях короткий клип, где игра неожиданно вылетает во время уровня в замке. Для обычных игроков это могло показаться случайной ошибкой, однако опытные спидраннеры решили выяснить причину. Исследование привело к неожиданному выводу: в игре может быть возможна техника ACE.

Arbitrary Code Execution — это один из самых мощных типов игровых багов. Он позволяет при выполнении определённых действий фактически перепрограммировать игру во время её работы. Подобные трюки уже встречались в старых играх — например, в Pokémon Red и Blue, где игроки могли дублировать предметы с помощью сложной последовательности действий.

После обнаружения намёков на ACE в The Lost Levels Космик собрал группу спидраннеров, чтобы проверить возможность подобного бага и в оригинальной Super Mario Bros.. В ходе экспериментов команда использовала разные особенности игры, включая знаменитый Minus World, а также ряд сложных взаимодействий с противниками и объектами.

В итоге исследователям удалось подтвердить: ACE действительно работает в Super Mario Bros.. При правильной последовательности действий игрок может загрузить экран завершения игры и фактически перейти сразу к финалу.

Однако на практике новый баг пока не помогает проходить игру быстрее. По словам Космика, подготовка к выполнению трюка занимает гораздо больше времени, чем обычное прохождение. Кроме того, для его выполнения требуется серия практически идеальных по точности действий, что делает использование метода в реальных спидранах крайне сложным.

Тем не менее исследователи считают, что открытие может привести к новым находкам. В теории этот баг позволяет получить доступ к любому миру или уровню игры без читов и модификаций, что открывает новые возможности для экспериментов с классической игрой Nintendo.