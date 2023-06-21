Nintendo представила красочный 2D-платформер Super Mario Bros. Wonder ©

На июньском 2023 Nintendo Direct было представлено множество совершенно новых игр, которые многие игроки не ожидали увидеть, включая различные новости из франшизы Mario, в том числе новую игру для принцессы Пич. Однако это была не единственная анонсированная новая игра Mario, поскольку разработчик завершил презентацию Super Mario Bros. Wonder.

Этот новый двухмерный сайдскроллер является новейшей частью классической франшизы Super Mario Bros., с которой началось увлечение играми про водопроводчиков. Эта игра, похоже, использует инновации, доступные в текущем поколении, сильно смешивая стандартные уровни этой серии. Используя "Чудо-цветы", игроки смогут изменять уровень и вносить изменения в его расположение и планировку.

В ролике можно увидеть множество странных вещей, таких как обрушение труб и других частей уровня, а также оживающие трубы, похожие на червей. Эффекты "Чудо-цветов" действительно кажутся непредсказуемыми, даже если они, скорее всего, являются сценарием для каждого уровня. Один из наиболее впечатляющих примеров показывает Марио верхом на орде зверей, которые таранят флаг и сбивают его.

Игра выглядит очень весело и, похоже, отличается той же причудливостью, что и прошлые игры, благодаря говорящим цветам, которые в этой игре могут работать в качестве своеобразного гида. Многие игроки также заметили, что в этой игре Дейзи является играбельным персонажем, что впервые для этой серии.

Игра появится на Nintendo Switch перед ремейком Super Mario RPG, 20 октября этого года.