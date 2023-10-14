Новым актером озвучки Марио и Луиджи в видеоиграх стал Кевин Афгани ©

После нескольких месяцев спекуляций, теорий заговора и ложных тревог игровое сообщество наконец-то узнало имя нового актера, озвучивающего Марио: Кевин Афгани. В пятницу Афгани сообщил об этом на сайте X (бывший Twitter):

Невероятно горд тем, что озвучил Марио и Луиджи в Super Mario Bros. Wonder. Спасибо Nintendo за приглашение в Цветочное королевство!.

Nintendo подтвердила эту новость в электронном письме, в котором говорится: "Актера озвучки зовут Кевин Афгани". Новость появилась после того, как культовый актер Чарльз Мартине в августе отказался от этой роли, чтобы стать "амбассадором бренда Марио".

Nintendo не разглашала информацию о том, кто будет новым актером, заявив, что сообщит об этом в титрах игры Super Mario Bros. Wonder. Слухи называли несколько актеров на роль титулованного водопроводчика, в том числе Мика Вингерта, который позже опроверг информацию о том, что он играет Марио в игре Wonder.

Получить представление о голосах Марио и Луиджи Афгани можно из недавно загруженного промо-ролика Wonder от Nintendo.

Страница Афгани на IMDb относительно скудна: шесть упоминаний и ни одной выдающейся роли.

Игра Super Mario Bros. Wonder выходит на Nintendo Switch 20 октября.