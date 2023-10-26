Super Mario Bros. Wonder - самая быстро продаваемая игра про Марио в Европе

Игра Super Mario Bros. Wonder, похоже, пользуется оглушительным успехом у компании Nintendo. Сегодня европейский аккаунт в Twitter (X) сообщил, что недавно вышедшая 2D-платформенная игра стала самой быстропродаваемой игрой про Марио в Европе за первые три дня продаж.
Первые сведения о результатах игры мы получили из последнего еженедельного чарта Великобритании, где она заняла второе место (после Marvel's Spider-Man 2). Однако в этом чарте учитывались только физические продажи в рознице. Учитывая значительное ускорение цифровых продаж, можно предположить, что Wonder могла обогнать их по совокупным продажам.
Графо-эти самые - опять возбудились
Игрушка-то классная. Нинтендо знает, как порадовать фанатов отличным геймплеем.