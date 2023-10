Super Mario Bros Wonder уже появилась в сети и работает в 4K при 60fps на ПК ©

Игра Super Mario Bros Wonder, судя по всему, просочилась в Интернет и уже доступна для игры на эмуляторах, несмотря на то, что ее релиз состоится только в конце этой недели.

Утечка цифровой копии игры появилась на различных сайтах. Это значительная утечка для одной из самых ожидаемых игр для Nintendo Switch. Это уже не первый случай подобной утечки крупной игры. Ранее утечка информации о The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ставшей одной из самых продаваемых игр Nintendo, произошла почти за две недели до ее официального выхода.

Super Mario Bros Wonder - это первый выпуск крупного 2D-платформера про Марио на Nintendo Switch. В игре также присутствуют новые элементы геймплея, такие как слон Марио и этапы с семенами чудес, которые нужно собирать. Запуск игры запланирован на 20 октября, но благодаря утечке цифровой копии в сеть любой желающий может скачать и поиграть в нее как на взломанной консоли Nintendo Switch, так и на ПК с помощью эмулятора.

Игра также, судя по всему, работает на Steam Deck, а видеоролики показывают, что она отлично работает. Все это может разочаровать Nintendo, которая занимает жесткую позицию по отношению к эмуляции.

Super Mario Bros. Wonder поступит в продажу 20 октября эксклюзивно на Nintendo Switch. В игре появится новая озвучка для Марио и Луиджи, которую, как подтверждено, озвучивает Кевен Афгани.