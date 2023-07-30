Возрастной рейтинг ESRB раскрыл некоторые подробности Super Mario Bros. Wonder ©

За последние несколько часов Super Mario Bros. Wonder получила рейтинг американской организации ESRB, в результате чего стали известны некоторые подробности об игре, в частности, главный враг и другие элементы.

Это, мягко говоря, шокирующая информация: враг, с которым нам предстоит столкнуться - предупреждение под спойлером — это Боузер! Если вам удалось оправиться от этого невероятного поворота, то знайте, что другие сюрпризы связаны со структурой игры: Super Mario Bros. Wonder - это фактически платформер, в котором вы управляете персонажами из вселенной Mario.

Вихрь восторга, вызванный утечкой информации ESRB, также позволяет понять, что в Super Mario Bros. Wonder мы будем путешествовать по волшебным и увлекательным локациям, прыгая на головы врагов, бросая в них снаряды и предметы или метая небольшие огненные шары, чтобы выбить их с экрана, а бои с боссами будут представлять собой более сложные задачи и различные ситуации.

Все это совершенно невероятно. Super Mario Bros. Wonder получила рейтинг "E", что делает ее пригодной для пользователей всех возрастов, что является еще одним совершенно неожиданным элементом для игры про Марио.

Шутки в сторону, Super Mario Bros. Wonder действительно кажется игрой, к которой стоит присмотреться: это возвращение серии Mario к классическому виду, платформер в 2D, но с 3D-графикой.

Дата выхода игры назначена на 20 октября 2023 года.