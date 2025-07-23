ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Super Mario Galaxy 12.11.2007
Аркада
8 42 оценки

Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Super Mario Galaxy на движке Unreal Engine и выложил игру в свободный доступ

Extor Menoger Extor Menoger

Пользователь YouTube под ником Syrus212 представил свой фанатский проект, посвященный игре Super Mario Galaxy. Он воссоздал на движке Unreal Engine одну из самых узнаваемых локаций платформера — Gateway Galaxy. Результат своей работы энтузиаст продемонстрировал в геймплейном ролике на своем канале, а также поделился ссылкой на скачивание технодемки.

Автор проекта, который называет свою работу трибьют-игрой, детально воссоздал не только ассеты и визуальный стиль оригинала, но и механику передвижения персонажа.

Создатель отмечает, что Super Mario Galaxy является одной из его самых любимых игр. Он предложил пользователям в комментариях поделиться идеями о том, какую следующую галактику ему стоит воссоздать. Проект носит исключительно некоммерческий характер и доступен для загрузки всем желающим.

6
2
Super Mario Galaxy
12.11.2007
Комментарии: 2
Ваш комментарий
ed1ber

Они наверно горцы ;)

1
pilko

Ждемс когда нинтендо найдет его и на бутылку посадит.