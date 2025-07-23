Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Super Mario Galaxy на движке Unreal Engine и выложил игру в свободный доступ

Пользователь YouTube под ником Syrus212 представил свой фанатский проект, посвященный игре Super Mario Galaxy. Он воссоздал на движке Unreal Engine одну из самых узнаваемых локаций платформера — Gateway Galaxy. Результат своей работы энтузиаст продемонстрировал в геймплейном ролике на своем канале, а также поделился ссылкой на скачивание технодемки.

Автор проекта, который называет свою работу трибьют-игрой, детально воссоздал не только ассеты и визуальный стиль оригинала, но и механику передвижения персонажа.

Создатель отмечает, что Super Mario Galaxy является одной из его самых любимых игр. Он предложил пользователям в комментариях поделиться идеями о том, какую следующую галактику ему стоит воссоздать. Проект носит исключительно некоммерческий характер и доступен для загрузки всем желающим.