Культовые Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 получили качественные русификаторы

Как стало известно, пользователь СаХаР выпустил качественные ручные русификаторы для культовых платформеров Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2 - теперь русскоязычные пользователи смогут с комфортом пройти обе игры серии.

Русификаторы от СаХаР предназначены для Wii, а так же Switch-версий игры, которые вышли в в составе сборника Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Сборник Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 доступен на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, кроме того, обе игры можно пройти на PC через различные эмуляторы консоли.