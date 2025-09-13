Nintendo анонсировала сборник Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - релиз 2 октября на Switch и Switch 2

На прошедшем Nintendo Direct компания Nintendo анонсировала сборник с обновлёнными Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, который выйдет для Switch и Switch 2 уже 2 октября. Обе игры можно приобрести комплектом за $70 или по отдельности за $40.

Классические приключения Марио и Луиджи получили значительные улучшения: разрешение 1080p на Switch и 4K на Switch 2, обновлённый интерфейс, новые главы, режим помощи для новичков, а также поддержку фигурок amiibo.

Игроки смогут использовать все легендарные способности Марио - от Пчелы-Марио до Облачного Марио, а во второй части воссоединиться с Йоши и его уникальными умениями.