Super Mario Galaxy 2 23.05.2010
Аркада
6.6 49 оценок

Вышел текстовый русификатор для Super Mario Galaxy 2

AceTheKing AceTheKing


Как стало известно, пользователь Larich выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Super Mario Galaxy 2, которая вышла в составе сборника Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Ранее Larich так же выпустил русификаторы для двух других знаковых игр Nintendo: Super Mario Galaxy и Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Таким образом, теперь игроки могут насладиться дилогией Super Mario Galaxy на русском языке.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 вышла на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, а так же сборник доступен на PC через различные эмуляторы консолей.

5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

Вот и ладушки.

vertehwost

Я конечно многого прошу но выпустите русификатор для warriors orochi z, ну че вам стоит а?