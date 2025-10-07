Вышел текстовый русификатор для Super Mario Galaxy 2

Как стало известно, пользователь Larich выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Super Mario Galaxy 2, которая вышла в составе сборника Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Ранее Larich так же выпустил русификаторы для двух других знаковых игр Nintendo: Super Mario Galaxy и Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Таким образом, теперь игроки могут насладиться дилогией Super Mario Galaxy на русском языке.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 вышла на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, а так же сборник доступен на PC через различные эмуляторы консолей.