Проект декомпиляции Super Mario Odyssey достиг отметки в 14.66 процента

Команда энтузиастов продолжает работу над масштабным проектом OdysseyDecomp, главной целью которого является полная обратная разработка исходного кода известного хита для консоли Nintendo Switch. На сегодняшний день авторам удалось успешно восстановить 14.66 процента от общего объема кода игры Super Mario Odyssey. Хотя до завершения процесса еще очень далеко, текущий прогресс уже оказал огромное влияние на сообщество авторов модификаций.

Благодаря глубокому изучению файлов проекта разработчики смогли сделать массу интересных открытий. В частности были найдены скрытые создателями секреты и фрагменты кода, которые так и не вошли в финальный релиз. Команда даже подготовила и провела полноценную презентацию о своем опыте на хакерском конгрессе 39C3. Сам репозиторий является полностью открытым и базируется на платформе GitHub, где в его развитии принимают активное участие 40 независимых контрибьюторов.

В обозримом будущем успешное завершение декомпиляции позволит создавать нативные версии игры для персональных компьютеров и любых других платформ. Подобная ситуация ранее произошла с проектом Zelda Ocarina. В комментариях пользователи сети активно обсуждают перспективы данной работы. Геймеры ожидают появления качественных портов с высокой частотой кадров и рассуждают о возможности создания выделенных серверов для мультиплеера. Однако многие комментаторы выражают серьезные опасения, что юристы из компании Nintendo могут направить жалобу на нарушение авторских прав и заставить удалить все наработки.

Сами авторы инструментария делают важную оговорку о том, что текущая версия кода не позволяет скомпилировать рабочую игру. Для работы с утилитами пользователям обязательно требуется 1 легальная копия игры версии 1.0.0. Исходные файлы проекта написаны преимущественно на языках программирования C++ на 69.8 процента и C на 29.5 процента. Работа продвигается крайне быстро, но точные даты релиза полноценного порта на ПК пока не называются.