Вышел неофициальный порт Super Mario Odyssey для ПК

Вышел неофициальный нативный порт Super Mario Odyssey для ПК — его уже можно скачать. Благодаря этому порту вы сможете запустить Super Mario Odyssey прямо на своем компьютере.

Игра полностью проходима от начала до конца: можно исследовать все королевства, сразиться со всеми боссами, пройти 2D- и 8-битные уровни, увидеть финал и получить доступ к контенту после завершения основного сюжета. Проект был протестирован на современном настольном ПК, где он стабильно работает при 60 кадрах в секунду. Пользователи Linux также могут пройти игру целиком, а вот в версии для macOS пока возможны некоторые неполадки.

Порт добавляет ряд графических настроек, характерных для ПК. Можно играть как в «родном» разрешении вашего монитора, так и увеличить внутреннее разрешение (вплоть до 4x). Например, при разрешении 1080p использование множителя 2x дает картинку в формате 4K — изображение выглядит значительно чётче, чем на консоли Switch. Если же ваш компьютер недостаточно мощный, можно снизить масштаб рендеринга до 25% и задействовать технологию AMD FSR 1 для поддержания комфортной производительности.

В проект встроено специальное меню: его можно открыть клавишами F1 или Esc, либо нажав кнопку Home (или кнопку Guide) на геймпаде. В меню настраиваются параметры графики и звука, управление, язык и установленные модификации. Также предусмотрен полноэкранный режим — переключиться в него можно клавишей F11 или сочетанием Alt+Enter.

Играть можно не только на геймпаде: порт поддерживает управление с помощью клавиатуры и мыши (назначение клавиш можно изменить). Поддерживаются и контроллеры — в том числе использование правого стика для управления камерой. Это дает игрокам на ПК больше свободы в выборе способа управления.

Ещё одна важная особенность — поддержка модификаций. Вы можете устанавливать моды, которые меняют или добавляют костюмы, модели, текстуры, музыку, текст и даже целые уровни. В игре предусмотрен специальный раздел «Моды», где можно включать или отключать отдельные дополнения. Вам не нужно изменять исходные файлы игры. Если два мода затрагивают один и тот же файл, приоритет отдаётся тому, который находится выше в списке. Лучше всего работают моды, созданные для версии игры 1.0.0. Моды, изменяющие программный код, не поддерживаются.

Этот порт хранит ваши сохранения, настройки и кэш шейдеров в отдельных файлах. После того как игра сформирует кэш шейдеров, повторное посещение тех же локаций будет происходить быстрее. При первом появлении некоторых шейдеров возможны кратковременные задержки, но по мере прохождения игры они будут возникать всё реже.

Начать играть очень просто, однако вам понадобится собственная копия Super Mario Odyssey. Порт поддерживает только оригинальную версию игры 1.0.0 (без обновлений). При первом запуске нужно будет выбрать файлы, извлечённые из вашей копии игры. Программа проверит их, скопирует необходимые данные и создаст версию для ПК. Эту процедуру достаточно выполнить всего один раз — в дальнейшем игра будет запускаться сразу.