Super Mario Party Jamboree анонсирована и выйдет в октябре

На недавней презентации Nintendo Direct компания Nintendo представила Super Mario Party Jamboree, которая описывается как самая большая игра Mario Party на сегодняшний день. В игре будет мультиплеер на 20 игроков в режиме Koopathlon, а также, как вы можете себе представить, несколько совершенно новых досок и мини-игр.

Всего в игре будет более 110 мини-игр и семь досок, пять из которых будут совершенно новыми. Посмотрите анонсирующий трейлер игры выше, чтобы получить представление о новых улучшениях и дополнениях, которые она принесет.

Super Mario Party Jamboree выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch уже совсем скоро. Она выйдет на консоли 17 октября.