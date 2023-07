Геймдиректор оригинальной игры Super Mario RPG не участвует в создании ремейка, но "очень рад" ему ©

Один из основных создателей Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Чихиро Фудзиока заявил, что он очень рад, что Nintendo делает ремейк игры.

Ремейк, получивший простое название Super Mario RPG, был анонсирован в прошлом месяце и выйдет на Nintendo Switch 17 ноября 2023 года.

Фудзиока, который был одним из геймдиректоров оригинальной игры 1996 года для SNES, не работает над ремейком в каком-либо качестве, но сказал, что с нетерпением ждет возможности сыграть в нее.

"Я не участвую в создании ремейка", - написал он в Твиттере в ответ на вопрос фаната, участвует ли он в создании игры. "Но я очень удивлен и рад этой новости!".

В ответ другому поклоннику, который поблагодарил его за работу над оригинальной игрой, Фудзиока также сказал: "Спасибо за ваше сообщение! Я тоже очень рад и с нетерпением жду ноября!".

Фудзиока ранее говорил, что хотел бы, чтобы его последняя игра была "еще одной Mario RPG, если это возможно".

Композитор оригинальной Super Mario RPG, Ёко Симомура, недавно подтвердила, что вернется к работе над музыкой для ремейка.