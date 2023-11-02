Новый обзорный трейлер Super Mario RPG рассказывает о боях, союзниках, дополнительных возможностях и многом другом

Компания Nintendo в очередной раз одержала победу в игре Super Mario Bros. Wonder, но в этом месяце у нее на подходе еще один потенциальный блокбастер. Super Mario RPG, ремейк ролевой игры для SNES 1996 года, выходит 17 ноября на Nintendo Switch. Новый обзорный трейлер на японском языке рассказывает о том, чего стоит ожидать - смотрите его ниже.
По сюжету таинственная сущность по имени Экзор внедряется в замок Боузера, разрушая по пути Звездную дорогу. Марио должен объединиться с различными союзниками, от Боузера и принцессы Пич до новичков Мэллоу и Джено, чтобы собрать семь звездных кусочков и спасти мир. Наряду с обновленными визуальными эффектами, ремейк включает в себя переаранжированные оркестровые композиции, новые боевые механики, такие как Triple Move, и многое другое.
Есть и дополнительные возможности: рематч с более сложными версиями боссов, переключение на классический саундтрек SNES и даже галерея для просмотра всех врагов. Конечно, не обошлось и без Culex, дополнительного супербосса в Monster Town.
И цена в 60 баксов за цифру. Добавить немного - и можно будет ремейк второй SH предзаказать
Надо будет поиграть. Сравнить с оригиналом.