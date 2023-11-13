Ремейк Super Mario RPG оказался на торрентах за неделю до официального релиза Японская компания Nintendo уже в эту пятницу выпустит обновленную версию культовой ролевой игры Super Mario RPG с переработанным игровым процессом и улучшенной графикой. Несмотря на то, что до релиза проекта остается еще практически неделя, в него уже можно поиграть, и сделать это можно бесплатно. Дело в том, что неизвестные опубликовали в публичный доступ полную версию ремейка Super Mario RPG.
Обычно мы привыкли видеть на торрентах взломанные игры для ПК, но на этот раз у нас еще даже не вышедший эксклюзив Nintendo Switch. Как сообщается, обновленная версия Super Mario RPG появилась на пиратских площадках еще на выходных. За это время интернет успели заполнить спойлеры по игре, а энтузиасты принялись анализировать технические аспекты проекта.
Игрокам удалось выяснить, что ремейк Super Mario RPG работает на движке Unity версии еще 2021 года. Вероятно, его разработка началась еще задолго до пандемии коронавируса. Внутреннее кодовое название для игры было "Стелла". В коде было найдено множество неиспользованных активов, поэтому в будущем могут появиться интересные подробности о вырезанном контенте.
Обновленная версия Super Mario RPG официально поступит в продажу 17 ноября.
О нет, великие и ужасные спойлеры по ремейку
Ух, головы полетят.
Игра выглядит прикольно. Надеюсь, слив не повлияет на продажи.
Играем!