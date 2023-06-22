Ремейк Super Mario RPG сравнили с оригиналом ©

Вчерашняя Nintendo Direct принесла ряд интересных анонсов и превью многообещающих продуктов. Одной из игр, которые выйдут на рынок в 2023 году, является ремейк Super Mario RPG. Игре уже много лет, что вынуждает разработчиков ремастеринговой версии вносить множество изменений.

Выход Super Mario RPG Remake запланирован на 17 ноября. Это приключение, которое, насколько это возможно, привлечет внимание той части сообщества, которая еще не успела познакомиться с оригиналом. Разработчики усовершенствуют знакомую сказку, внеся в нее ряд изменений.

Super Mario RPG вышла на рынок в 1996 году, поэтому решение Nintendo о повторном выпуске игры должно было напрямую подразумевать гораздо больший масштаб работы, чем простое обновление. При сравнении видно, что главному герою будет предоставлено гораздо больше свободы передвижения, студия доработала анимацию, а важные сцены представлены с помощью очень милых и красочных роликов. В новой версии изменен интерфейс дуэлей и сделан ряд современных, радующих глаз эффектов, которые явно были невозможны в оригинальной версии.