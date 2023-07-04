Свежая порция скриншотов Super Mario RPG позволяет оценить качество ремейка ©

В конце прошлого месяца компания Nintendo порадовала всех преданных фанатов серии Super Mario. Спустя 25 лет был представлен ремейк Super Mario RPG с совершенной новой графикой и возможностями. Качество обновленного пошагового ролевого приключения можно оценить уже сейчас, с помощью новой порции скриншотов игры.

Дополнительные иллюстрации ремейка Super Mario RPG были опубликованы самой Nintendo через японскую версию официального сайта игры. Скриншоты в большей мере сосредоточены на демонстрации визуальных изменений и реальных кадров уровней в игре. Также они впервые показывают подробный взгляд на мини-игры, доступные в любой момент для прохождения в Super Mario RPG.

Оригинальная Super Mario RPG вышла в далеком 1996 году еще на SNES, обновленная версия игры прибудет на Nintendo Switch уже в этом году — 17 ноября.