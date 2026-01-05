Спустя 15 лет игрок впервые прошёл Super Meat Boy на 106% без единой смерти

Культовый хардкор-платформер Super Meat Boy покорился человеку полностью и без ошибок лишь спустя полтора десятилетия после релиза. Спидраннер под ником shredberg стал первым игроком в истории, сумевшим пройти игру на полное, 106-процентное завершение, не умерев ни разу.

Речь идёт не только об основных мирах, но и обо всех дополнительных уровнях, без которых невозможно добиться максимального процента прохождения. Отдельные «бессмертные» забеги по мирам в Super Meat Boy существовали и раньше — под них даже предусмотрены достижения. Но пройти абсолютно весь контент подряд без единой смерти долгое время считалось почти невозможным.

По словам самого shredberg, на подготовку к финальному двухчасовому забегу ушло около 700–800 часов тренировок. За это время он погибал бесчисленное количество раз — спидраннер оценивает общее число смертей минимум в 100 тысяч, прежде чем смог довести идеальное прохождение до конца.

Историческое достижение не осталось незамеченным. Один из создателей Super Meat Boy, Эдмунд Макмиллен, лично поздравил игрока в соцсетях, написав короткое «Congrats!» и добавив, что это «по-настоящему круто».