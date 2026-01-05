ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Super Meat Boy 19.10.2010
Аркада, Инди, Платформер
8.4 458 оценок

Спустя 15 лет игрок впервые прошёл Super Meat Boy на 106% без единой смерти

IKarasik IKarasik

Культовый хардкор-платформер Super Meat Boy покорился человеку полностью и без ошибок лишь спустя полтора десятилетия после релиза. Спидраннер под ником shredberg стал первым игроком в истории, сумевшим пройти игру на полное, 106-процентное завершение, не умерев ни разу.

Речь идёт не только об основных мирах, но и обо всех дополнительных уровнях, без которых невозможно добиться максимального процента прохождения. Отдельные «бессмертные» забеги по мирам в Super Meat Boy существовали и раньше — под них даже предусмотрены достижения. Но пройти абсолютно весь контент подряд без единой смерти долгое время считалось почти невозможным.

По словам самого shredberg, на подготовку к финальному двухчасовому забегу ушло около 700–800 часов тренировок. За это время он погибал бесчисленное количество раз — спидраннер оценивает общее число смертей минимум в 100 тысяч, прежде чем смог довести идеальное прохождение до конца.

Историческое достижение не осталось незамеченным. Один из создателей Super Meat Boy, Эдмунд Макмиллен, лично поздравил игрока в соцсетях, написав короткое «Congrats!» и добавив, что это «по-настоящему круто».

11
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
The Path to Yourself

Видно мы заслужили эти новости, про нонеймов задротов и их ненужные достижения

4
Mersedy

А новости про кассовые сборы фильмов на игровом портале тебя не смущают?

-zotik- Mersedy

а должны? Ты что смущаешься от новостей?

Mersedy -zotik-

Я вот нет, а человек выше вполне смутился от новости по супер мит бою

vadimsalomatin

Как же он хорош

TerryTrix

Аплодирую ему стоя! Браво!!! 🥹👏👏👏👏👏

J a r v i s

Пруфы?

h1fter

https://www.youtube.com/watch?v=zb7bnhmqT3s

Exies27

Жесть...