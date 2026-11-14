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Super Meat Boy 19.10.2010
Аркада, Инди, Платформер
8.4 470 оценок

Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ - расширенную версию хардкорного платформера

KoRnEr KoRnEr

Независимая студия Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ — расширенную версию знаменитого хардкорного платформера. Проект предложит обновлённый оригинальный контент и множество нововведений: новый арт, музыку, катсцены и секреты. Игра заявлена только для ПК (Steam) с русской локализацией текста. Дата релиза пока неизвестна.

Super Meat Boy вышла в 2010 году и с тех пор разошлась миллионами копий. Игру высоко оценили критики и геймеры: на агрегаторе Metacritic она получила 90 баллов из 100 от обозревателей и 7,8 из 10 от игроков. Все секреты давно раскрыты, уровни пройдены, персонажи разблокированы — поэтому, по словам разработчиков, давним поклонникам нужно дать что-то, от чего они снова «смогут рвать на себе волосы». При этом Team Meat обещает не спойлерить все нововведения: игроки начнут приключение «вслепую, как в первый раз».

Игрок прошел Super Meat Boy с мировым рекордом

Разработчики выделяют следующие особенности:

  1. Улучшенная графика и звук
  2. Более 300 уровней для прохождения
  3. Заново нарисованные катсцены
  4. Множество секретов — как старых, так и новых
  5. Циркулярные пилы
  6. Расширенный саундтрек от оригинального композитора Дэнни Барновски (Danny B)

Для новой аудитории Again+ позиционируется как «великолепно выглядящий, простой в освоении, но сложный для завершения платформер», который многие могли пропустить. Старым фанатам обещают игру такой, какой они её помнят, но с приятными дополнениями.

Системные требования:

  • Windows 10
  • 4 ГБ оперативной памяти
  • 3 ГБ на диске
ПК 7 Анонсы 2 Трейлеры 1
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Rag3

ну выглядит добротно

2
Danny Lamb

Выглядит всё это вымученно, ну да ладно.

Чёт саундтрек по пути сжижили. Оригинал звучал кратно сочнее https://www.youtube.com/watch?v=MFk59SOOUGw&list=PL1A86CAFBA7B7323E&index=5