Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ - расширенную версию хардкорного платформера

Независимая студия Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ — расширенную версию знаменитого хардкорного платформера. Проект предложит обновлённый оригинальный контент и множество нововведений: новый арт, музыку, катсцены и секреты. Игра заявлена только для ПК (Steam) с русской локализацией текста. Дата релиза пока неизвестна.

Super Meat Boy вышла в 2010 году и с тех пор разошлась миллионами копий. Игру высоко оценили критики и геймеры: на агрегаторе Metacritic она получила 90 баллов из 100 от обозревателей и 7,8 из 10 от игроков. Все секреты давно раскрыты, уровни пройдены, персонажи разблокированы — поэтому, по словам разработчиков, давним поклонникам нужно дать что-то, от чего они снова «смогут рвать на себе волосы». При этом Team Meat обещает не спойлерить все нововведения: игроки начнут приключение «вслепую, как в первый раз».

Разработчики выделяют следующие особенности:

Улучшенная графика и звук Более 300 уровней для прохождения Заново нарисованные катсцены Множество секретов — как старых, так и новых Циркулярные пилы Расширенный саундтрек от оригинального композитора Дэнни Барновски (Danny B)

Для новой аудитории Again+ позиционируется как «великолепно выглядящий, простой в освоении, но сложный для завершения платформер», который многие могли пропустить. Старым фанатам обещают игру такой, какой они её помнят, но с приятными дополнениями.

Системные требования: