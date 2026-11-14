Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ - расширенную версию хардкорного платформера

Независимая студия Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ — расширенную версию знаменитого хардкорного платформера. Проект предложит обновлённый оригинальный контент и множество нововведений: новый арт, музыку, катсцены и секреты. Игра заявлена только для ПК (Steam) с русской локализацией текста. Дата релиза пока неизвестна.
Super Meat Boy вышла в 2010 году и с тех пор разошлась миллионами копий. Игру высоко оценили критики и геймеры: на агрегаторе Metacritic она получила 90 баллов из 100 от обозревателей и 7,8 из 10 от игроков. Все секреты давно раскрыты, уровни пройдены, персонажи разблокированы — поэтому, по словам разработчиков, давним поклонникам нужно дать что-то, от чего они снова «смогут рвать на себе волосы». При этом Team Meat обещает не спойлерить все нововведения: игроки начнут приключение «вслепую, как в первый раз».
Разработчики выделяют следующие особенности:
- Улучшенная графика и звук
- Более 300 уровней для прохождения
- Заново нарисованные катсцены
- Множество секретов — как старых, так и новых
- Циркулярные пилы
- Расширенный саундтрек от оригинального композитора Дэнни Барновски (Danny B)
Для новой аудитории Again+ позиционируется как «великолепно выглядящий, простой в освоении, но сложный для завершения платформер», который многие могли пропустить. Старым фанатам обещают игру такой, какой они её помнят, но с приятными дополнениями.
Системные требования:
- Windows 10
- 4 ГБ оперативной памяти
- 3 ГБ на диске
ну выглядит добротно
Выглядит всё это вымученно, ну да ладно.
Чёт саундтрек по пути сжижили. Оригинал звучал кратно сочнее https://www.youtube.com/watch?v=MFk59SOOUGw&list=PL1A86CAFBA7B7323E&index=5