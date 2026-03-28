Анонсированы физические издания игры Super Meat Boy 3D для PlayStation 5 и Switch 2

Дистрибьютор Meridiem сообщил о грядущем выпуске физических копий платформера Super Meat Boy 3D для консолей PlayStation 5 и Switch 2. Релиз игры на дисках и картриджах запланирован на 30 июня. Цифровой выход проекта на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в магазинах Steam, Epic Games Store и Microsoft Store состоится 31 марта. Разработкой игры занимались 2 команды, Sluggerfly и Team Meat, а в роли издателя выступает компания Headup.

Покупателям предложат 2 варианта физического релиза на выбор. В состав базового комплекта Standard Edition войдут копия игры, набор наклеек и обложка с артами на 2 сторонах. Расширенная версия Special Edition предложит более богатый набор коллекционных материалов. Помимо самой игры, набора наклеек и обложки с принтами на 2 сторонах, этот вариант включает специальный картонный рукав для коробки, лентикулярную открытку, тканевую нашивку и печатный артбук.