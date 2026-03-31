Боль в новом измерении: Super Meat Boy 3D получила первые оценки от прессы

Журналисты опробовали Super Meat Boy 3D — долгожданное возвращение культовой серии, известной своей безжалостной сложностью. Новая часть не только продолжает историю Мясного Мальчика, спасающего Девочку-Бинт от Доктора Фетуса, но и кардинально меняет формулу, перенося действие в полноценное 3D.

Первые оценки держатся на уровне около 79%, что выглядит достойно для столь нишевого и требовательного проекта. Критики отмечают, что разработчикам удалось сохранить главное — дух оригинала. Игру хвалят за продуманные уровни, отзывчивое управление и фирменный темп, заставляющий снова и снова пробовать пройти сложные участки. Альтернативные пути и структура прогрессии также мотивируют двигаться дальше, несмотря на частые неудачи.

Однако переход в 3D оказался неидеальным. Основные претензии касаются камеры, которая иногда ограничивает обзор и приводит к несправедливым смертям. Также отмечаются проблемы с ощущением глубины, просадки производительности и однообразные боссы.

В итоге Super Meat Boy 3D — не безупречный, но достойный шаг вперёд. Это всё ещё та самая игра, которая проверяет нервы и реакцию, но теперь в новом формате, который оценят прежде всего любители сложных испытаний.