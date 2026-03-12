Дата выхода Super Meat Boy 3D могла появиться в Nintendo eShop раньше времени

Похоже, что дата релиза Super Meat Boy 3D могла случайно раскрыться через страницу игры в Nintendo eShop. В магазине указано, что платформер выйдет 31 марта 2026 года.

Пока официального подтверждения от разработчиков из Team Meat нет, поэтому некоторые игроки предполагают, что указанная дата может быть временной заглушкой. Подобную практику нередко используют для проектов, релиз которых запланирован на определённый месяц, но точный день ещё не объявлен. Тем не менее часть сообщества считает, что магазин мог преждевременно опубликовать настоящую дату выхода.

Игра была впервые представлена во время Xbox Games Showcase в прошлом году. Тогда разработчики подтвердили, что проект выйдет в 2026 году на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC, а также показали первый трейлер с геймплеем.

В отличие от предыдущих частей, Super Meat Boy 3D предложит полностью трёхмерный формат. Игрокам снова предстоит управлять главным героем — кубиком из мяса, который пытается спасти свою девушку Бэндаж Гёрл из рук злодея, известного как «злой плод в банке».

Геймплей сохранит фирменную хардкорную сложность серии. Разработчики обещают множество опасных уровней с ловушками, требующими точности и быстроты реакции. Среди локаций заявлены горящие леса, свалки с промышленными отходами и технологичные фабрики, наполненные смертельными механизмами.

Возможно, точная дата релиза будет официально подтверждена уже в ближайшее время.