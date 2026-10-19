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Super Meat Boy 3D 31.03.2026
Экшен, Аркада, Платформер, Юмор
4.5 32 оценки

Джек Пеппер вступает в игру - вышло обновление-коллаборация Super Meat Boy 3D и MOUSE: P.I. for Hire

monk70 monk70

Издатель Headup и разработчик Sluggerfly выпустили бесплатное обновление для Super Meat Boy 3D, в котором в качестве играбельного персонажа появился Джек Пеппер — главный герой игры MOUSE: P.I. for Hire.

Матеуш Михалак, генеральный директор и основатель студии Fumi Games, разработавшей MOUSE: P.I. for Hire, сказал:

Когда это дело попало к нам на стол, мы просто не смогли упустить такую ​​возможность. На первый взгляд, Super Meat Boy 3D и MOUSE: P.I. for Hire — довольно неожиданное сочетание, но у Мит Боя и Джека Пеппера гораздо больше общего, чем кажется! Мы очень рады этому сотрудничеству и с нетерпением ждём, когда фанаты смогут окунуться в чёрно-белую нуарную атмосферу Маусбурга в рамках Super Meat Boy 3D.

Обновление также добавило в игру поддержку технологий DLSS и FSR, а также внесло ряд небольших улучшений игрового процесса и исправило некоторые ошибки.

Super Meat Boy 3D уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК (в Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store).

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