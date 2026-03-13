Fortnite намекнула на кроссовер с Super Meat Boy 3D

В Fortnite может появиться новый кроссовер — на этот раз с предстоящей игрой Super Meat Boy 3D от студии Team Meat. Намёк на сотрудничество появился в официальном аккаунте Epic Games Store в соцсетях.

В публикации показали ключевой арт Super Meat Boy 3D, на котором также можно заметить логотип Fortnite. Подпись к посту оказалась максимально лаконичной — авторы ограничились тремя эмодзи в виде стейка, не раскрывая никаких подробностей будущего события.

Пока неизвестно, каким именно будет сотрудничество между проектами. Однако, судя по предыдущим коллаборациям Fortnite, игроки могут ожидать появление тематических косметических предметов. Также не исключены изменения на острове, новая точка интереса, особые способности или мифическое оружие, связанное с франшизой.

Super Meat Boy 3D была анонсирована на Xbox Games Showcase в прошлом году и должна выйти на ПК и консолях в 2026 году. Возможно, подробности кроссовера раскроют ближе к релизу игры.