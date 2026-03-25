Reforged Studios приобрела издателя Super Meat Boy 3D

Немецкий издатель Headup Games снова оказался в руках нового владельца. На этот раз компанию приобрела Reforged Studios. Финансовые детали сделки стороны раскрывать не стали.

Несмотря на смену собственника, структура компании практически не изменилась. Весь штат Headup Games сохранил свои рабочие места, а сама студия продолжит заниматься изданием видеоигр.

Основатель и генеральный директор Headup Games Дитер Шоеллер отметил, что сотрудничество с Reforged Studios позволит команде развиваться дальше, не теряя своей уникальной корпоративной культуры. При этом Шоеллер расширит свои обязанности: помимо руководства Headup Games он также займёт должность издательского директора в Reforged Studios.

Headup Games была основана в Германии в 2009 году и за годы работы выпустила ряд известных проектов, включая Industria, Laika: Aged Through Blood, Tinkertown и игры серии Bridge Constructor. В настоящее время издатель готовит к релизу Super Meat Boy 3D.

Стоит отметить, что это уже третья смена владельца для Headup Games за последние годы. В 2021 году компания стала частью шведского холдинга Thunderful Group, который приобрёл издателя примерно за 11 миллионов евро. Однако позже из-за финансовых трудностей Thunderful продала студию всего за 500 тысяч евро компании Microcuts Holding, принадлежащей самому Дитеру Шоеллеру.

Reforged Studios позиционирует себя как структуру, специализирующуюся на поддержке и развитии независимых игровых команд. До покупки Headup Games компания уже успела приобрести несколько студий, включая Ground Shatter, Extra Mile Studios и Yellow Lab Games.