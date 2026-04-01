Состоялся выход Super Meat Boy 3D

Super Meat Boy 3D уже вышла, и она произвела довольно стильное впечатление благодаря восхитительно олдскульному трейлеру, демонстрирующему свежий взгляд на классический платформер. Оригинальная игра многим очень понравилась в своё время.

Если вы не знакомы с этой игрой, это 3D-версия платформера, который был довольно крут в своё время. Главный герой — Мясной Мальчик, который участвует в отчаянной миссии по спасению своей возлюбленной от ужасной участи. К сожалению, сложный платформенный цикл игры, скорее всего, заставит вас чаще погибать, чем попадать в цель, хотя те, кто любит игры, где есть сопротивление, безусловно, встретят эту игру с распростёртыми объятиями.

Super Meat Boy 3D, похоже, сохранила все, что сделало оригинал таким привлекательным много лет назад. Конечно, есть множество деталей, которые гарантируют, что игра продолжит раздражать игроков, но при этом будет очень вознаграждать тех, кто проявит настойчивость. Трейлер демонстрирует часть игрового процесса, и вы можете увидеть, что Мясной Мальчик явно не справляется с очень опасными уровнями и сражается с внушительными боссами.

Super Meat Boy 3D доступна для PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.