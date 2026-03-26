Super Meat Boy 3D выйдет 31 марта 2026 года

Разработчики подтвердили, что долгожданный платформер Super Meat Boy 3D официально появится на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК 31 марта 2026 года. Игра также будет доступна на Xbox Game Pass, что позволит подписчикам сразу погрузиться в динамичный мир мясного героя.

Ранее дата релиза фигурировала в Nintendo eShop, из-за чего ходили слухи о том, что она может быть временной. Теперь же дата полностью подтверждена официально.

В Super Meat Boy 3D игроки снова управляют кубиком мяса, который отправляется спасать свою возлюбленную, Bandage Girl, из лап злого эмбриона во фраке. Игра обещает высокий уровень сложности, напоминая классические платформеры типа Mario, и сосредоточена на точной акробатике и динамичном прохождении уровней.

Этот проект является новым шагом эволюции культового инди-хита: от оригинальной браузерной Flash-игры до полномасштабного сайд-скроллера в 2010 году, получившего признание критиков. Третья версия переносит франшизу в 3D и значительно увеличивает сложность и насыщенность игрового процесса.