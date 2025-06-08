Super Meat Boy возвращается в 3D! Легендарный платформер выходит на новый уровень

Во время Xbox Games Showcase 2025 состоялся анонс — долгожданное возвращение культового инди-платформера, но теперь в совершенно новом формате. Любимая миллионами игра от Team Meat обретает трехмерную форму, не теряя при этом своей фирменной бешеной динамики, смертельно опасных ловушек и головокружительных прыжков.

Super Meat Boy 3D сохранит ключевую механику серии — одна попытка, без права на ошибку, — но теперь в объемных локациях, полных новых испытаний. Это не просто ремейк: проект позиционируется как полноценная новая игра, адаптированная под современные платформы.

Релиз запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в день премьеры игра появится в Game Pass. Готовьтесь страдать — в хорошем смысле!