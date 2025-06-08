Super Meat Boy возвращается в 3D! Легендарный платформер выходит на новый уровень

Во время Xbox Games Showcase 2025 состоялся анонс — долгожданное возвращение культового инди-платформера, но теперь в совершенно новом формате. Любимая миллионами игра от Team Meat обретает трехмерную форму, не теряя при этом своей фирменной бешеной динамики, смертельно опасных ловушек и головокружительных прыжков.
Super Meat Boy 3D сохранит ключевую механику серии — одна попытка, без права на ошибку, — но теперь в объемных локациях, полных новых испытаний. Это не просто ремейк: проект позиционируется как полноценная новая игра, адаптированная под современные платформы.
Релиз запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в день премьеры игра появится в Game Pass. Готовьтесь страдать — в хорошем смысле!
Двухмерные платформеры которые идут по пути "всё тоже самое, но трёхмерное", обычно заканчивают плохо.
Перенос прецизионного 2D платформера в три измерения, где главным врагом станет камера, а не леведизайн. Весь узнаваемый визуальный стиль оригинала слили ради бездушного мобильного пластика, а сложность теперь будет заключаться в борьбе с кривыми хитбоксами. Попытка заработать на имени выглядит слишком очевидной.
Не взлетит. Управление 100пудов будет хуже, т.к. придется еще и перспективу в 3д оценивать, что добавит горение пуканов не из-за того, что руки кривые, а из-за того что камера искажает перспективу, что не дает точно расчитать прыжки. В общем, хрень.