В Steam вышла бесплатная демоверсия хардкорного платформера Super Meat Boy 3D

Разработчики из студий Sluggerfly и Team Meat совместно с издательством Headup объявили о выходе ознакомительной версии своего нового проекта. Речь идет о продолжении культовой серии платформеров Super Meat Boy 3D, пробный вариант которого уже доступен для загрузки всем пользователям сервиса Steam.

В представленной демоверсии игрокам предлагается пройти 10 уровней, расположенных в первых 2 мирах игры. Геймеры смогут испытать свои навыки в локациях Лес и Пустоши. Авторы проекта подчеркивают, что даже в этом коротком отрывке сохраняется фирменная высокая сложность серии, которая требует от пользователей отточенных рефлексов и готовности к многочисленным перезапускам после неудач.

Ключевой особенностью новой части стал переход геймплея в трехмерное пространство, однако базовые механики жанра precision platformer остались неизменными. Главному герою, Мясному парню, вновь предстоит спасать Пластырь-девочку от антагониста Доктора Зародыша. Игровой процесс насыщен прыжками от стен, уклонением от циркулярных пил и преодолением разрушающихся платформ.

Создатели игры просят аудиторию оставлять отзывы о демоверсии, так как обратная связь поможет скорректировать финальный билд. Для запуска новинки потребуется компьютер под управлением 64-разрядной Windows 10, процессор уровня Intel Core i3 десятого поколения или AMD Ryzen 3 3100, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта не слабее NVIDIA GTX 1050 Ti. Полноценный релиз Super Meat Boy 3D запланирован на 2026 год.