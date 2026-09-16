Создатели Super Meat Boy Forever объяснили сделку с Epic Games и раскритиковали ревью-бомбинг в Steam

Временный уход платформера Super Meat Boy Forever в каталог Epic Games Store в свое время спровоцировал масштабный скандал в геймерском сообществе. Для небольшой независимой команды этот шаг стал бескомпромиссным вопросом выживания. Дизайнер уровней студии Team Meat Райан Андерсон в недавнем интервью подчеркнул, что предложенные финансовые гарантии полностью перевесили любые репутационные издержки, а последовавшая реакция аудитории вскрыла двойные стандарты игроков.

По словам разработчика, площадка Тима Суини предложила студии фиксированную выплату, которая не просто покрыла производственные расходы, но и обеспечила гарантированное финансирование следующего проекта команды вне зависимости от коммерческих показателей самого платформера. Дополнительным аргументом стало распределение выручки, ведь магазин Epic Games берет значительно меньшую комиссию по сравнению со стандартным сбором в 30 процентов в сервисе Steam. Для крошечного коллектива численностью от 4 до 7 человек возможность сохранить заработанные средства стала решающим фактором в пользу временной эксклюзивности.

Появление игры на платформе компании Valve спустя 1 год обернулось спланированной волной негатива. Андерсон признал, что массовый наплыв отрицательных отзывов ощущался разработчиками как странный личный выпад. Разгневанные пользователи целенаправленно занижали рейтинг новинки из-за обиды на годовое отсутствие в магазине, совершенно не пытаясь оценивать механику или структуру локаций. Создатель платформера провел параллель с авторами блокбастеров калибра Call of Duty, которые не обращают внимания на претензии нецелевой аудитории, и заявил, что студия также предпочла игнорировать недобросовестный хейт.

Отвечая на ярость защитников сервиса Гейба Ньюэлла, дизайнер уровней напомнил игрокам о короткой исторической памяти сообщества. Андерсон указал на релиз сборника The Orange Box в 2007 году с проектами Half-Life 2, Team Fortress 2 и Portal. В тот период принудительное требование устанавливать клиент Steam вызывало у геймеров точно такую же волну токсичности и яростных обвинений, какую сегодня обрушивают на магазин от создателей Fortnite. По мнению разработчика, аудитория быстро привыкает к монополиям и враждебно воспринимает появление альтернатив, забывая о критической важности конкуренции для выживания инди-сегмента.

Игра Super Meat Boy Forever вышла на персональных компьютерах 23 декабря 2020 года, а на текущий момент сиквел удерживает в каталоге Steam лишь смешанные отзывы в отличие от 94 процентов одобрения у оригинальной части 2010 года.