Super Meat Boy Forever добралась до мобильных устройств ©

Издатель Thunderful и Super Meat Boy Forever и разработчики Team Meat сообщили о выходе хардкорного платформера Super Meat Boy Forever для iOS и Android.

Super Meat Boy Forever — это непревзойденный вызов для мобильных геймеров со случайно составленными уровнями, которые обеспечивают свежий и захватывающий опыт при каждом прохождении. Несмотря на то, что это сложно, это также невероятно вознаграждает вас, давая вам то сладкое чувство Super Meat Boy, которое вы преодолеваете с каждым пройденным уровнем.

В знакомых условиях и новых мирах для исследования вы будете бегать, прыгать, бить и пинать свой путь к славе. Куда бы вы ни пошли, берите с собой мясистую прелесть Super Meat Boy Forever — будь вы в туалете, ждете в очереди или игнорируете свою вторую половинку — эта игра будет развлекать вас тысячами фрагментов уровней, которые можно комбинировать в бесконечные способы. Так что, если вы готовы принять вызов и в то же время хотите повеселиться, обратите внимание на Super Meat Boy Forever для мобильных устройств.