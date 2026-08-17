Super Metroid создавали в режиме жесточайшего кранча: команда ночевала в офисе, а "комната для сна" стала зоопарком

Создание Super Metroid оказалось для команды Nintendo куда менее романтичным, чем может показаться по итоговому результату. Разработчики настолько погрузились в работу над культовой игрой для Super NES, что последние месяцы проекта фактически жили в офисе, ночуя в специальной комнате для сна. Со временем это помещение настолько запустили, что коллеги начали жаловаться на запах.

Историю разработки Super Metroid режиссёр Ёсио Сакамото рассказывал ещё в интервью Retro Gamer, опубликованном в 2009 году. Позднее издание вновь обратилось к этому материалу, а выдержки из разговора появились в книге Mini SNES Companion.

По словам Сакамото, последние шесть месяцев разработки он практически перестал понимать, где находится его настоящий дом. Сотрудники Nintendo проводили в офисе ночи напролёт, а в здании даже появилась своеобразная «комната для сна», которой пользовалась команда Super Metroid.

«Дошло до того, что я вообще не помню, как ходил домой! Там была комната для сна, где можно было поспать, но иногда она была переполнена [спящими сотрудниками], — вспоминал режиссёр. — Это были самые ужасные моменты, когда я хотел поспать, но не мог, и у меня не было времени пойти домой».

Ночами в офисе оставалось от десяти до пятнадцати человек, поэтому разработчикам приходилось отдыхать по очереди. При этом за комнатой никто толком не ухаживал — команда постоянно использовала её и попросту не успевала заниматься уборкой.

В результате однажды утром сотрудники другого отдела пришли будить разработчиков и пожаловались, что помещение пахнет как зоопарк. Попытка исправить ситуацию с помощью освежителя воздуха тоже не помогла: по словам Сакамото, запах после этого стал ещё хуже. «Довольно грустно, что у меня остались только такие воспоминания!» — пошутил режиссёр.

Сегодня подобные рассказы о круглосуточной работе и ночёвках в офисе воспринимаются куда менее беззаботно. Кранч давно считается одной из наиболее болезненных проблем игровой индустрии, поэтому история создания Super Metroid одновременно показывает и самоотдачу команды, и цену, которую разработчикам пришлось за неё заплатить.

Причём руководству Nintendo такое положение дел вовсе не казалось поводом для гордости. Гумпэй Ёкои, который в то время был начальником отдела Сакамото, регулярно злился, видя, как команда проводит в офисе всё больше времени.

«Ёкои-сан [...] постоянно злился, когда видел, как мы все полностью поглощены работой и безумно сверхурочно трудимся над Super Metroid», — рассказывал Сакамото. Однажды Ёкои спросил разработчиков: «Вы что, пытаетесь создать произведение искусства?»

Причиной переработок были и проблемы с производственным графиком. Команда сильно отставала от первоначальных сроков, а Сакамото вспоминал, что поставленные цели казались всё дальше.

Однако после выхода Super Metroid отношение Ёкои к проекту изменилось. По словам Сакамото, когда другие разработчики приносили в Nintendo собственные экшен-игры, Ёкои сравнивал их с Super Metroid и советовал коллегам сначала поиграть в неё.

Так история о ночёвках в душном офисе и печально известной комнате в итоге получила куда более приятное продолжение: Super Metroid стала одной из самых влиятельных игр своего поколения, а воспоминания о её создании остались у Сакамото смесью гордости, усталости и довольно специфического запаха.