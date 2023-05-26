Еще одна королевская битва уходит в небытие: Super People закрывается

Super People не была историей о беспредельном успехе, но в течение некоторого времени она набирала обороты как новая игра в жанре королевской битвы. О ней писали как о "сверхмощной PUBG", которая предлагала игрокам возможность стать сверхчеловеком на поле боя, и в течение короткого периода времени ее оценило множество людей.
Однако после того, как количество игроков сократилось быстрее, чем что-либо другое в истории, было подтверждено, что Super People - теперь известная как Super People 2 - будет закрыта навсегда 21 августа 2023 года.
Super People была разработана южнокорейской студией WONDER PEOPLE, поставившей перед собой грандиозную цель разрушить популярный жанр battle royale. В игре Super People игроки могли прилететь на карту, начать грабить все, что душе угодно, и сражаться с другими игроками, открывая при этом интенсивные способности, которые превращали их в... ну, в суперлюдей.
В прошлом году игра набрала популярность, некоторые ведущие стримеры подхватили ее и транслировали далеко и широко, но весь этот импульс с тех пор рухнул на землю. Большинство людей играли в Super People через фирменную программу запуска WONDER PEOPLE, но если использовать Steam в качестве репрезентативного примера количества игроков, то можно увидеть показательную историю.
В октябре 2022 года пиковое количество игроков составляло 47 392 человека. Сейчас, на момент публикации, 24-часовой пик составляет всего 267 человек. Однако ситуация становится еще хуже - на Twitch рекордное количество зрителей игры, составлявшее 142 982 пользователя, упало до... трех зрителей.
В заявлении, опубликованном на странице игры в Steam, WONDER PEOPLE объяснила ситуацию:
К сожалению, несмотря на вашу поддержку и любовь, мы будем вынуждены прекратить Ранний доступ Super People 2 с 21 августа. Мы очень старались делать балансные патчи и последовательно вносить изменения, однако количество пользователей продолжает уменьшаться. Из-за особенностей жанра, если количество пользователей уменьшается, время подбора увеличивается, и подбор игроков не может быть справедливым, поэтому мы не можем обеспечить веселый игровой процесс, который мы хотим. На данный момент новые игроки больше не могут участвовать в Super People (читай: Super People 2). Но если у вас уже установлена игра, вы можете продолжать играть в нее до тех пор, пока она не выйдет из сети в августе 2023 года.
Ещё один рояль прикрыли)) Всё, прошла эпоха, а то наделали кучу разных клонов...
Но появился другой.
Скоро и этой настанет конец. Денег залетают и закроют))
туда им всем дорога, радуют такие новости
Воды столько, что можно считать это всемирным потопом, а по факту ведь ничего и не сказано
Если коротко, то вот вся суть проблемы игры
1. Тупые патчи, которые всё портили
2. Боты
3. Читаки
И со всем этим никто ничего не делал, разрабы были глухи к комьюнити, в итоге онлайн падал.
Далее разрабы додумались до великолепного плана, надёжного, как швейцарские часы
Они обрубили поддержку РУ региону (и может каким еще), обрубили доступ ко всем сервакам, кроме Азии - ты либо играешь с пингом в 300+ против ботов и читаков, либо не играешь вовсе. Не трудно догадаться, что выбрали люди
Вот реальное положение дел, а не вот эта вот вода
ахахаха жёстко
Им надо было написать так:
Хреновые аналитики.
Скатертью по жопе.
Она же недавно только вышла вроде?
Девка на обложке зачетная
Даже не слышал о ней
Давно пора понять, что есть столпы в виде PUBG, Apex, Fortnite, Warzone и людям банально нет смысла менять эти игры на что-то другое.
Да и у этой поделки донат был жесткий вроде и пропадаемые кины за деньги)
Мне кажется, это было бы интересно, но вот жесткий донат опять же всех думаю оттолкнул, но вообще пик 50к это достаточно неплохо.
50 это даже не неплохо. Хорошо это как у ареха и пубга до 400к в сутки.