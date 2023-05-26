Еще одна королевская битва уходит в небытие: Super People закрывается ©

Super People не была историей о беспредельном успехе, но в течение некоторого времени она набирала обороты как новая игра в жанре королевской битвы. О ней писали как о "сверхмощной PUBG", которая предлагала игрокам возможность стать сверхчеловеком на поле боя, и в течение короткого периода времени ее оценило множество людей.

Однако после того, как количество игроков сократилось быстрее, чем что-либо другое в истории, было подтверждено, что Super People - теперь известная как Super People 2 - будет закрыта навсегда 21 августа 2023 года.

Super People была разработана южнокорейской студией WONDER PEOPLE, поставившей перед собой грандиозную цель разрушить популярный жанр battle royale. В игре Super People игроки могли прилететь на карту, начать грабить все, что душе угодно, и сражаться с другими игроками, открывая при этом интенсивные способности, которые превращали их в... ну, в суперлюдей.

В прошлом году игра набрала популярность, некоторые ведущие стримеры подхватили ее и транслировали далеко и широко, но весь этот импульс с тех пор рухнул на землю. Большинство людей играли в Super People через фирменную программу запуска WONDER PEOPLE, но если использовать Steam в качестве репрезентативного примера количества игроков, то можно увидеть показательную историю.

В октябре 2022 года пиковое количество игроков составляло 47 392 человека. Сейчас, на момент публикации, 24-часовой пик составляет всего 267 человек. Однако ситуация становится еще хуже - на Twitch рекордное количество зрителей игры, составлявшее 142 982 пользователя, упало до... трех зрителей.

В заявлении, опубликованном на странице игры в Steam, WONDER PEOPLE объяснила ситуацию:

К сожалению, несмотря на вашу поддержку и любовь, мы будем вынуждены прекратить Ранний доступ Super People 2 с 21 августа. Мы очень старались делать балансные патчи и последовательно вносить изменения, однако количество пользователей продолжает уменьшаться. Из-за особенностей жанра, если количество пользователей уменьшается, время подбора увеличивается, и подбор игроков не может быть справедливым, поэтому мы не можем обеспечить веселый игровой процесс, который мы хотим. На данный момент новые игроки больше не могут участвовать в Super People (читай: Super People 2). Но если у вас уже установлена игра, вы можете продолжать играть в нее до тех пор, пока она не выйдет из сети в августе 2023 года.