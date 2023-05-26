Super People 2 09.10.2022
4.5 24 оценки

Еще одна королевская битва уходит в небытие: Super People закрывается

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butcher69
Новости

Super People не была историей о беспредельном успехе, но в течение некоторого времени она набирала обороты как новая игра в жанре королевской битвы. О ней писали как о "сверхмощной PUBG", которая предлагала игрокам возможность стать сверхчеловеком на поле боя, и в течение короткого периода времени ее оценило множество людей.

Однако после того, как количество игроков сократилось быстрее, чем что-либо другое в истории, было подтверждено, что Super People - теперь известная как Super People 2 - будет закрыта навсегда 21 августа 2023 года.

Super People была разработана южнокорейской студией WONDER PEOPLE, поставившей перед собой грандиозную цель разрушить популярный жанр battle royale. В игре Super People игроки могли прилететь на карту, начать грабить все, что душе угодно, и сражаться с другими игроками, открывая при этом интенсивные способности, которые превращали их в... ну, в суперлюдей.

В прошлом году игра набрала популярность, некоторые ведущие стримеры подхватили ее и транслировали далеко и широко, но весь этот импульс с тех пор рухнул на землю. Большинство людей играли в Super People через фирменную программу запуска WONDER PEOPLE, но если использовать Steam в качестве репрезентативного примера количества игроков, то можно увидеть показательную историю.

В октябре 2022 года пиковое количество игроков составляло 47 392 человека. Сейчас, на момент публикации, 24-часовой пик составляет всего 267 человек. Однако ситуация становится еще хуже - на Twitch рекордное количество зрителей игры, составлявшее 142 982 пользователя, упало до... трех зрителей.

В заявлении, опубликованном на странице игры в Steam, WONDER PEOPLE объяснила ситуацию:

К сожалению, несмотря на вашу поддержку и любовь, мы будем вынуждены прекратить Ранний доступ Super People 2 с 21 августа. Мы очень старались делать балансные патчи и последовательно вносить изменения, однако количество пользователей продолжает уменьшаться. Из-за особенностей жанра, если количество пользователей уменьшается, время подбора увеличивается, и подбор игроков не может быть справедливым, поэтому мы не можем обеспечить веселый игровой процесс, который мы хотим. На данный момент новые игроки больше не могут участвовать в Super People (читай: Super People 2). Но если у вас уже установлена игра, вы можете продолжать играть в нее до тех пор, пока она не выйдет из сети в августе 2023 года.
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Ошибка ABAD32
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Turlion

Ещё один рояль прикрыли)) Всё, прошла эпоха, а то наделали кучу разных клонов...

6
Xstranger

Но появился другой.

2
Jarvis666 Xstranger

Скоро и этой настанет конец. Денег залетают и закроют))

0
IY1982

туда им всем дорога, радуют такие новости

3
Slow Slade Snow Snake

Воды столько, что можно считать это всемирным потопом, а по факту ведь ничего и не сказано

Если коротко, то вот вся суть проблемы игры
1. Тупые патчи, которые всё портили
2. Боты
3. Читаки
И со всем этим никто ничего не делал, разрабы были глухи к комьюнити, в итоге онлайн падал.
Далее разрабы додумались до великолепного плана, надёжного, как швейцарские часы
Они обрубили поддержку РУ региону (и может каким еще), обрубили доступ ко всем сервакам, кроме Азии - ты либо играешь с пингом в 300+ против ботов и читаков, либо не играешь вовсе. Не трудно догадаться, что выбрали люди

Вот реальное положение дел, а не вот эта вот вода

2
MeduzaRUS

ахахаха жёстко

1
TIMetal

Им надо было написать так:

К сожалению, мы убрали из игры все самые крутые фишки, которых не было в других КБ, и которые привлекали игроков, это сбор ресурсов, крафт, прокачка персонажа в игре, а также убрали соло режим, поэтому количество пользователей стало резко уменьшаться и подбор стал длительным... Мы делали всё, чтобы быстрее закрыть эту игру, так как наши деньги на дальнейшую разработку закончились еще январе.

Хреновые аналитики.

1
Uilenspiegel

Скатертью по жопе.

1
Flosstikss

Она же недавно только вышла вроде?

1
0ncnjqybr

Девка на обложке зачетная

0
Talendor3

Даже не слышал о ней

-1
bysaturn

Давно пора понять, что есть столпы в виде PUBG, Apex, Fortnite, Warzone и людям банально нет смысла менять эти игры на что-то другое.

Да и у этой поделки донат был жесткий вроде и пропадаемые кины за деньги)

-2
Viperaberus21

Мне кажется, это было бы интересно, но вот жесткий донат опять же всех думаю оттолкнул, но вообще пик 50к это достаточно неплохо.

-1
Такой Пирог Viperaberus21

50 это даже не неплохо. Хорошо это как у ареха и пубга до 400к в сутки.

0